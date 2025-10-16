Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:01, 16 октября 2025Из жизни

Задержан подозреваемый в расправе над 13-летней девочкой 31 год назад

В Великобритании обнаружен мужчина, 31 год назад убивший 13-летнюю девочку
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Copyright Lawrey / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании задержали мужчину, подозреваемого в расправе над 13-летней девочкой. Об этом сообщает издание The Independent.

13-летняя Линдси Джо Раймер исчезла в 1994 году. В последний раз ее видели 31 год назад, когда она шла в магазин. Спустя пять месяцев, в апреле 1995 года, были обнаружены ее останки.

Подозреваемый уже отбывает срок за другие преступления в одной из британских тюрем. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают и опрашивают возможных свидетелей.

Хотя с момента убийства Линдси прошло более 30 лет, мы уверены, что где-то есть человек, который обладает ключевой информацией, которая поможет раскрыть это дело и облегчить боль ее семьи

Джеймс Энтвислстарший следователь
Материалы по теме:
Монстр из ниоткуда Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Монстр из ниоткудаПропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
2 октября 2020
80 дней в подвале ужасов. Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
80 дней в подвале ужасов.Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
20 августа 2022

Ранее сообщалось, что в Таиланде продолжается расследование дела о чемоданах с останками двух женщин, которые нашли недалеко от города Паттайя. Один из чемоданов обнаружили в водохранилище 3 сентября. По одной из версий, расправу устроили люди, связанные с китайской организованной преступностью.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал обсудить с Зеленским наступление Украины. Он раскрыл, что стало препятствием урегулированию конфликта

    Центр по восстановлению сектора Газа начнет работу в ближайшее время

    Перед больницей нашли более сотни человеческих костей

    Жена Джастина Бибера обнажила грудь для журнала

    Девушка подняла штангу и опозорилась на весь спортзал

    Ученые предрекли наступающую на Земле катастрофу

    Россиянам назвали способ продлить себе праздники в ноябре

    Маломерная баржа опрокинулась в российском регионе

    Спасатели деблокировали одного из пострадавших после крупного ДТП в Приамурье

    Мадуро осудил устроенные ЦРУ перевороты в Латинской Америке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости