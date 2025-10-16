Задержан подозреваемый в расправе над 13-летней девочкой 31 год назад

В Великобритании обнаружен мужчина, 31 год назад убивший 13-летнюю девочку

В Великобритании задержали мужчину, подозреваемого в расправе над 13-летней девочкой. Об этом сообщает издание The Independent.

13-летняя Линдси Джо Раймер исчезла в 1994 году. В последний раз ее видели 31 год назад, когда она шла в магазин. Спустя пять месяцев, в апреле 1995 года, были обнаружены ее останки.

Подозреваемый уже отбывает срок за другие преступления в одной из британских тюрем. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают и опрашивают возможных свидетелей.

Хотя с момента убийства Линдси прошло более 30 лет, мы уверены, что где-то есть человек, который обладает ключевой информацией, которая поможет раскрыть это дело и облегчить боль ее семьи

Джеймс Энтвисл старший следователь

