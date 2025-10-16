Мир
10:56, 16 октября 2025МирЭксклюзив

Запасы ракет Tomahawk у США оценили

Военный эксперт Живов: США могут передать Украине 20-30 ракет Tomahawk
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Matthew Daniels / U.S. Navy / Getty Images

США располагает большими запасами ракет Tomahawk, так как они производятся с 70-х годов, но Украина изначально получит их малое количество, если Америка все-таки решится передать вооружение, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Понятное дело, что сразу им много не дадут. Накоплены очень больше запасы за предыдущие годы. Эти ракеты производятся с 70-х годов, поэтому есть старые Tomahawk, их тоже полно, их можно модернизировать (…). У США полно ракет Tomahawk, естественно, это обман, что их там мало. Это ключевая единица, которая десятки лет уже производится», — сказал Живов.

По его словам, Tomahawk не окажут влияния на движение группировки российских войск на фронте.

«Может быть, речь будет идти о десятках ракет — два-три десятка. Если они все-таки решатся на это», — отметил эксперт.

Ранее газета Financial Times писала о том, что в Пентагоне спорят о том, сколько ракет Tomahawk готовы продать союзникам по НАТО для Украины. Пентагон сам расходует эти ракеты большими темпами. «Именно об этом, вероятно, сейчас спорят в Пентагоне», — считает бывший заместитель помощника министра обороны США Джим Таунсенд.

По словам Таунсенда, даже если США предоставят Tomahawk, то это будет небольшая партия, поэтому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется быть «очень осторожным с точки зрения того, как он их использует».

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп поставит Вооруженным силам Украины ракеты Tomahawk только в случае «полного тупика» в переговорах с Москвой.

