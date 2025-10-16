Женщина-пастор призналась в совращении 14-летней школьницы

В США женщина-пастор получила 10 лет условно за совращение 14-летней девочки

В США женщина-пастор из штата Миссисипи призналась в совращении школьницы и получила 10 лет условного срока. Об этом сообщает NewsNation.

Под суд попала Линдси Уайтсайд, которая была молодежным пастором и тренировала женскую юношескую баскетбольную команду при церкви в городе Эрнандо. Следствие установило, что Уайтсайд насиловала 14-летнюю девочку с мая по ноябрь 2024 года.

Бывшая пастор признала вину и извинилась перед пострадавшей и ее семьей. Суд приговорил ее к 10 годам условного срока, первые три из которых она проведет под домашним арестом.

Окружной прокурор раскритиковал столь мягкое наказание для Уайтсайд. Он заявил, что в деле было более 65 страниц доказательной базы, и прокуратура запрашивала для преступницы 30 лет тюрьмы. Прокурор уверен, что мягкий приговор был вынесен только потому, что на скамье подсудимых находилась женщина.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Айова приговорили к 20 годам тюрьмы за совращение 15-летнего школьника. Женщина насиловала подростка полтора года.