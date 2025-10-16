Бывший СССР
Жительница ЛНР отвергла обвинения Украины

Савенкова назвала смешными обвинения Украины в том, что она «проект Кремля»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Жительница Луганской народной республики (ЛНР) Фаина Савенкова отвергла обвинения Украины в том, что она «проект Кремля», назвав их смешными. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

«Скорее, да, действительно смешные слова. Я просто это игнорирую, потому что что мне им отвечать», — сказала Савенкова.

По ее словам, с теми, кто распространяет такие обвинения, нет смысла разговаривать из-за невозможности переубедить.

Савенкова начала получать угрозы после того, как отправила письмо в ООН. Она рассказала, что записала видеообращение к членам организации весной 2021 года. Когда видео удалось опубликовать, в ее сторону посыпались угрозы, а на украинском сайте «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) появились ее данные.

