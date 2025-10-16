Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:05, 16 октября 2025Культура

Звезда «Бригады» назвал сериал преступлением перед обществом

Звезда «Бригады» Павел Майков заявил, что сериал принес людям вред
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: сериал «Бригада»

Прославившийся ролью Пчелы в сериале «Бригада» Павел Майков назвал проект преступлением перед обществом. Звезду цитирует Telegram-канал Super.ru.

«Никто не думал, как прогремит сериал про конченых отморозков. Когда показывали "Бригаду", улицы пустели, преступность снижалась, все сидели, смотрели. Для меня сериал принес пользу — известность. А для общества, для людей — вред. Это преступление, в котором я участвовал», — заявил артист.

Ранее в Госдуме призвали задуматься о смысле фильма «Брат» и сериала «‎Бригада».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

    Сотрудница российского салона связи продала Украине данные клиентов

    На епископа РПЦ заявили в прокуратуру после его проповедей

    Шансы Трампа сорвать поставки нефти из России в Индию оценили

    Мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок

    Зеленский назначил защитника прав военных

    Пригожин высказался о попадании песни Валерии на «Грэмми»

    Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

    Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

    Возможную остановку боевых действий связали с христианским праздником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости