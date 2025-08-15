Культура
В Госдуме призвали задуматься о смысле фильма «Брат» и сериала «‎Бригада»

Депутат Бурляев назвал новый закон о фильмах шагом к очищению кино в России
Ольга Коровина

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Николай Бурляев назвал закон о запрете фильмов, не соответствующих духовно-нравственным ценностям, началом процесса очищения кино в России. Его цитирует ТАСС.

Парламентарий заявил, что необходимо задуматься о смысле картин, которые считаются классическими. По его словам, некоторые из них пропагандируют движение «АУЕ» («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России). В качестве примера картин, требующих особого внимания, депутат привел фильмы «Брат» и «Брат 2», а также последовавшие за ними сериалы «Бригада» и «Слово пацана».

«Это начало процесса очищения нашего кино, чем мы будем заниматься обязательно», — подчеркнул Бурляев.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко предположила, что некоторые картины режиссера Алексея Балабанова могут быть запрещены к показу в России. На них может распространяться принятый законопроект о запрете картин, не соответствующих духовно-нравственным ценностям.

