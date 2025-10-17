Актриса Екатерина Климова сняла халат на камеру и показала тело топлес

Российская актриса Екатерина Климова показала откровенное видео с отдыха

Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова показала откровенное видео с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость предстала перед камерой на фоне моря и ванны, наполненной водой и лепестками роз. Она повернулась к камере спиной и сняла с себя халат, продемонстрировав тело топлес.

«Осень наконец вступила в свои права, и суета не останавливает шанса расслабиться. Я уже скучаю по лету», — подписала артистка ролик.

В сентябре Климова похвасталась фигурой в откровенном виде. Тогда актриса попозировала в размещенном видео в мини-платье, которое было оформлено корсетом с подчеркивающими грудь чашками и прозрачной юбкой.