Анна Хилькевич опубликовала фото в прозрачном платье без бюстгальтера

Российская актриса Анна Хилькевич опубликовала фото в откровенном образе

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич опубликовала фото в откровенном образе в честь 39-летия. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Атистка предстала на размещенных снимках в черном прозрачном платье из кружева, сквозь которое просвечивалось ее тело. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

Поверх упомянутого наряда она надела черную кожаную куртку. В то же время знаменитость предстала в короткой стрижкой. «День рождения — это время внешних и внутренних перемен. Вхожу в новый год своей жизни с открытым сердцем, чистыми помыслами и верой в самое лучшее. С днем рождения меня», — написала она.

В апреле Анна Хилькевич раскрыла месячную сумму трат на уход за внешностью. Актриса заявляла, что может потратить на бьюти-сферу до 500 тысяч рублей.