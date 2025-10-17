Бывшего охранника посадят за шпионаж в пользу России

AP: Бывшего охранника посольства США посадят в тюрьму за шпионаж в пользу РФ

Бывшего охранника посольства США в Норвегии посадят в тюрьму за шпионаж в пользу России и Ирана. Об этом сообщает агентство The Associated Press (AP).

По информации агентства, 28-летнего норвежца приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы. Его арестовали в ноябре 2024 года по подозрению в нанесении ущерба американской национальной безопасности.

Ранее новостной портал Euractiv сообщил, что бывший норвежский охранник якобы предоставил план здания, а также личные данные сотрудников посольства и членов их семей российским и иранским спецслужбам.