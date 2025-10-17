Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:07, 17 октября 2025Мир

Бывшего охранника посадят за шпионаж в пользу России

AP: Бывшего охранника посольства США посадят в тюрьму за шпионаж в пользу РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Wikipedia

Бывшего охранника посольства США в Норвегии посадят в тюрьму за шпионаж в пользу России и Ирана. Об этом сообщает агентство The Associated Press (AP).

По информации агентства, 28-летнего норвежца приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы. Его арестовали в ноябре 2024 года по подозрению в нанесении ущерба американской национальной безопасности.

Ранее новостной портал Euractiv сообщил, что бывший норвежский охранник якобы предоставил план здания, а также личные данные сотрудников посольства и членов их семей российским и иранским спецслужбам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия напомнила Венгрии о Римском статуте перед визитом Путина

    Раскрыто число погибших адвокатов в России за последние 20 лет

    Глава МИД Германии высказался об участии Киева в переговорах Путина и Трампа

    Взрыв произошел на российском предприятии

    Последствия отказа США поставлять ракеты Tomahawk ВСУ оценили

    В России предложили выдавать адвокатам служебное оружие

    Фигурист сборной США остался в восторге от выступления россиян в отборе на Олимпиаду

    Напавшие на пункт выдачи заказов двое россиян попали на видео

    Российского студента осудили в Финляндии за переправку дронов на родину

    Банк России резко повысил официальные курсы доллара и евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости