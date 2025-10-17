Бывшему советнику Трампа выдвинули обвинение

Большое жюри обвинило экс-советника Трампа Болтона в передаче секретных данных

Большое жюри (коллегия присяжных заседателей) США обвинило бывшего советника Трампа Джона Болтона в передаче секретных данных. Об этом сообщает Axios.

«Большое жюри присяжных предъявило Болтону обвинения по восьми пунктам в передаче информации и по 10 пунктам в сокрытии информации о национальной обороне», — утверждается в публикации.

Обвинение экс-советнику американского лидера выдвинуто на основании ордера на обыск, в котором утверждается, что он использовал личную учетную запись электронной почты, взломанную иностранной организацией. Согласно ордеру, Болтон также ошибочно поделился секретной информацией.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил Болтону судом в случае, если Федеральное бюро расследований установит наличие разглашения секретной информации.