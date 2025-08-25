Вэнс пригрозил судом бывшему советнику Трампа

Бывшему советнику президента США Дональда Трампа Джону Болтону может грозить суд, если Федеральное бюро расследований (ФБР) установит наличие разглашения секретной информации. Об этом в интервью NBC News заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Я предполагаю, что он не задержан и не будет задержан до тех пор, пока не будет возбуждено уголовное дело. Если преступления нет, мы не будем возбуждать уголовное дело. Если же преступление есть, конечно, Болтон получит свое в суде. Так и должно быть», — сказал политик.
Он отдельно подчеркнул, что американские правоохранители руководствуются «законом, а не политикой», намекая на то, что обыски в доме Болтона не связаны с его критикой Трампа.
Ранее сотрудники ФБР провели обыск в доме Болтона. Агенты ворвались в дом экс-чиновника в штате Мэриленд. Обыск прошел в рамках расследования, касающегося национальной безопасности.