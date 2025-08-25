Вэнс пригрозил судом бывшему советнику Трампа

Вэнс: Болтону может грозить суд, если ФБР установит его преступления

Бывшему советнику президента США Дональда Трампа Джону Болтону может грозить суд, если Федеральное бюро расследований (ФБР) установит наличие разглашения секретной информации. Об этом в интервью NBC News заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Я предполагаю, что он не задержан и не будет задержан до тех пор, пока не будет возбуждено уголовное дело. Если преступления нет, мы не будем возбуждать уголовное дело. Если же преступление есть, конечно, Болтон получит свое в суде. Так и должно быть», — сказал политик.

Он отдельно подчеркнул, что американские правоохранители руководствуются «законом, а не политикой», намекая на то, что обыски в доме Болтона не связаны с его критикой Трампа.

Ранее сотрудники ФБР провели обыск в доме Болтона. Агенты ворвались в дом экс-чиновника в штате Мэриленд. Обыск прошел в рамках расследования, касающегося национальной безопасности.