Бывший капитан СКА Никишин забросил первую шайбу в НХЛ

Бывший капитан СКА Александр Никишин забросил первую шайбу в НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: William Liang / Imagn Images / Reuters

Российский защитник «Каролина Харрикейнс» Александр Никишин забросил первую шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бывший капитан петербургского СКА отметился голом в выездной игре против «Анахайм Дакс». Встреча прошла в ночь на пятницу, 17 октября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Каролина» одержала четвертую победу в четырех стартовых матчах сезона и занимает первое место в Восточной конференции. На счету Никишина один гол и три результативные передачи.

Россиянин перешел в «Каролину» весной этого года из СКА, за который выступал с 2022 года. В составе сборной России защитник в 2022-м стал серебряным призером Олимпийских игр.

