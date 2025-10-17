Силовые структуры
09:12, 17 октября 2025

Cкромный грабитель российского банка попал на видео

Грабитель российского банка отказался от лишних денег и попал на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Новокузнецке, полиция ищет попавшего на видео грабителя банка на улице Кирова. Ролик в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

На кадрах мужчина в черном, часть лица которого скрыта под маской потребовал у сотрудниц сто тысяч рублей. Когда женщины собрали требуемую сумму, они сказали, что в отделении есть еще деньги, на что гангстер скромно заметил, что ему не нужны лишние деньги. Впрочем, когда одна из женщин начала тянуть время и предложила мужчине сойти со скользкой дорожки, тот пообещал выстрелить ей в голову.

Ранее МВД показало задержание пяти человек, ограбивших почту на юге Москвы.

