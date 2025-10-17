Дачников призвали залить заборы бетоном

Эксперт Васильев: Заливка столбов бетоном укрепит деревянный забор на даче

Опорные столбы деревянных заборов на даче можно залить бетоном, чтобы укрепить конструкцию. Сделать это призвал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев, пишет NEWS.ru.

«Раскопайте основание качающегося столба и засыпьте щебнем или залейте бетоном. Можно вбить рядом металлический костыль или вовсе заменить сгнившую часть столба на новую», — посоветовал россиянам специалист.

Самым уязвимым местом забора Васильев назвал калитку. Если она перекосилась и перестала нормально открываться, сначала нужно подтянуть петли. Затем необходимо добавить диагональную распорку из рейки от верхнего угла со стороны петель к нижнему углу со стороны замка.

«Для продления жизни забора обновляйте защитное покрытие раз в два-три года и следите, чтобы у основания не скапливалась вода. Также можно надеть специальные защитные колпачки на верхнюю часть столбов, чтобы влага во время дождей не просачивалась внутрь», — добавил эксперт.

Ранее россиян призвали обработать теплицу на даче после сбора урожая и уборки растительных остатков. Сделать это нужно, чтобы в новом дачном сезоне там не завелись вредители и плесень. Для профилактики слизней подойдут гранулы с метальдегидом, а от грибка защитит раствор медного купороса, рассказали эксперты.