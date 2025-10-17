Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:00, 17 октября 2025Экономика

Дачников призвали залить заборы бетоном

Эксперт Васильев: Заливка столбов бетоном укрепит деревянный забор на даче
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Freepik

Опорные столбы деревянных заборов на даче можно залить бетоном, чтобы укрепить конструкцию. Сделать это призвал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев, пишет NEWS.ru.

«Раскопайте основание качающегося столба и засыпьте щебнем или залейте бетоном. Можно вбить рядом металлический костыль или вовсе заменить сгнившую часть столба на новую», — посоветовал россиянам специалист.

Самым уязвимым местом забора Васильев назвал калитку. Если она перекосилась и перестала нормально открываться, сначала нужно подтянуть петли. Затем необходимо добавить диагональную распорку из рейки от верхнего угла со стороны петель к нижнему углу со стороны замка.

«Для продления жизни забора обновляйте защитное покрытие раз в два-три года и следите, чтобы у основания не скапливалась вода. Также можно надеть специальные защитные колпачки на верхнюю часть столбов, чтобы влага во время дождей не просачивалась внутрь», — добавил эксперт.

Ранее россиян призвали обработать теплицу на даче после сбора урожая и уборки растительных остатков. Сделать это нужно, чтобы в новом дачном сезоне там не завелись вредители и плесень. Для профилактики слизней подойдут гранулы с метальдегидом, а от грибка защитит раствор медного купороса, рассказали эксперты.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

    Стало известно о планах российских военных применять рыболовный инвентарь против ВСУ

    Жесткое задержание заказчика двух российских пасторов попало на видео

    Власти Черногории решили бороться с «российским влиянием» с помощью виз

    В США назвали идеальным одно решение Путина

    Россиянин забил насмерть родную сестру и ее мужа молотком и скрылся

    Пригожин пожелал сомневающимся в победе Валерии на «Грэмми» кусать свои локти

    США заявили о резком падении экспорта российской нефти

    В США представили «дешевую» крылатую ракету «Рагнарек»

    В России понадеялись на продолжение сотрудничества с Китаем и Индией по энергетике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости