Россиянам назвали важное действие с теплицей на даче

Агроном Круглова: Теплицу нужно обработать после сбора урожая

Дачную теплицу нужно обработать после сбора урожая и уборки растительных остатков. Важное действие перед началом холодов назвала россиянам агроном Мария Круглова, пишет KP.RU.

Сделать это нужно, чтобы в новом дачном сезоне там не завелись вредители и плесень. Для профилактики слизней подойдут гранулы с метальдегидом, а от грибка защитит раствор медного купороса.

«Обработать землю в теплице осенью после уборки урожая можно медным купоросом. Например, 50 граммов медного купороса на 10 литров воды или 100-120 граммов извести на квадратный метр. За зиму вредный хлор полностью выветрится», — посоветовала Круглова.

