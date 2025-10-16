Экономика
18:18, 16 октября 2025Экономика

Россиянам назвали важное действие с теплицей на даче

Агроном Круглова: Теплицу нужно обработать после сбора урожая
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Estonia Photography / Shutterstock / Fotodom  

Дачную теплицу нужно обработать после сбора урожая и уборки растительных остатков. Важное действие перед началом холодов назвала россиянам агроном Мария Круглова, пишет KP.RU.

Сделать это нужно, чтобы в новом дачном сезоне там не завелись вредители и плесень. Для профилактики слизней подойдут гранулы с метальдегидом, а от грибка защитит раствор медного купороса.

«Обработать землю в теплице осенью после уборки урожая можно медным купоросом. Например, 50 граммов медного купороса на 10 литров воды или 100-120 граммов извести на квадратный метр. За зиму вредный хлор полностью выветрится», — посоветовала Круглова.

Ранее россиян научили делать на даче мышеловки из ведра и палок. В емкость нужно положить приманку — например, кусочек колбасы или сыра в подсолнечном масле. Затем под наклоном от края ведра установить доску — мышь заберется по ней, упадет в ведро и останется там.

