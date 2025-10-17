Бывший СССР
Депутат Рады назвал разговор Путина и Трампа важным для Украины моментом

Депутат Рады Дмитрук: Разговор Путина и Трампа стал важным моментом для Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Украине появилась надежда на мирное урегулирование конфликта. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в социальной сети X.

«Это еще один важный момент для Украины. В моей стране снова появилась надежда на мир», — написал политик. Он также подчеркнул, что, невзирая на тех, кто хочет продолжения конфликта, сильные лидеры стали голосом мира.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

