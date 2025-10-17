Десятки пассажиров рейса из Турции в Москву остались без багажа

Десятки пассажиров рейса из турецкого Даламана в Москву остались без багажа. Об этом пишет пресс-служба аэропорта Внуково в Telegram-канале.

Уточняется, что в аэропорту отправления на борт Pegasus Airlines не загрузили 81 чемодан. Во Внуково сообщили, что авиакомпания предпринимает меры, чтобы доставить багаж в Москву как можно скорее.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines оставила сотни российских туристов без багажа после отпуска в Турции. Уточняется, что перевозчик не загрузил на борт 215 мест багажа на разных рейсах, следовавших в московский аэропорт 11 августа.