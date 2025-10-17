Силовые структуры
Допрос ревнивца с деталями расправы над участником СВО попал на видео

МВД показало видео допроса петербуржца, убившего бойца СВО из ревности
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Видео с допросом петербуржца, задержанного по подозрению в расправе над участником специальной военной операции (СВО), предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД России.

На кадрах мужчина рассказывает детали совершенного им преступления. По его словам, он нанес удары военному, потом повез его в больницу в багажнике, но обнаружил, что тот не подает признаков жизни, поэтому обмотал цепью и сбросил в озеро.

Расправа произошла на почве ревности. Задержанный — 42-летний петербуржец, который встречался с бывшей супругой участника СВО.

38-летний военный, проживающий в поселке Понтонный, пропал 6 октября, его родные забили тревогу. В ходе поисков мужчины полицейские установили, что у него был конфликт с новым возлюбленным экс-супруги. На допросе он рассказал, что они действительно поругались из-за женщины. Военный трепетно относился к бывшей жене, словесная перепалка переросла в драку, во время которой подозреваемый избил участника СВО, затем погрузил в багажник и вывез за город. Тело он скинул в озеро в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

