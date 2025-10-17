Обмотанного цепью участника СВО выловили из озера

Полиция задержала петербуржца за убийство участника СВО из ревности

Участника специальной военной операции (СВО) без признаков жизни и обмотанного цепью выловили из озера в Кингисеппском районе Ленинградской области, передает ТАСС.

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в совершении преступления в отношении военнослужащего, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД России. Расправа произошла на почве ревности. Задержанный — 42-летний петербуржец, который встречался с бывшей супругой участника СВО.

38-летний военный, проживающий в поселке Понтонный, пропал 6 октября, его родные забили тревогу. В ходе поисков мужчины полицейские установили, что у него был конфликт с новым возлюбленным экс-супруги. На допросе он рассказал, что они действительно поругались из-за женщины. Военный трепетно относился к бывшей жене, словесная перепалка переросла в драку, во время которой подозреваемый избил участника СВО, затем погрузил в багажник и вывез за город. Тело он обмотал тентом, обвязал цепью и скинул в озеро.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

