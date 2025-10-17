Путешествия
Двухлетний мальчик играл в пирата на пляже в Европе и откопал человеческие кости

Двухлетний мальчик выкопал на пляже Сонтон-Сэндс в Великобритании кости человека
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lebedko Inna / Shutterstock / Fotodom

Двухлетний мальчик отправился с родителями на популярный пляж в Европе и откопал кости человека. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел на пляже Сонтон-Сэндс в Северном Девоне, Великобритания. Мальчик по имени Лейк играл в пирата и трижды менял место, прежде чем начать копать ямку. «Почти сразу же он нашел кость. Затем быстро принес еще три», — рассказала мать ребенка Габриэль Прентис.

Семья связалась с родственницей-ортодонтом, она заподозрила, что Лейк выкопал человеческие кости и зубы. Отдыхающие вызвали полицию, которая оцепила место происшествия и изъяла ведерко с находками у мальчика.

Полиция подтвердила, что проводится экспертиза. «Кости осмотрит судебный археолог, чтобы определить их возраст. Полиция продолжает расследование», — сообщили в правоохранительных органах.

Ранее человеческие останки в багаже пассажира обнаружили в аэропорту США. Мужчина заявил, что кости использовались для совершения ритуалов.

