Эксперт назвал условие для безопасного полета Путина в Венгрию

Пантелеев: Путина на пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС

На части пути в Венгрию президента России Владимира Путина могут сопровождать самолеты Воздушно-космических сил РФ. Такое условие для безопасного полета назвал авиаэксперт Олег Пантелеев, пишет «Взгляд».

Если на встречу с Дональдом Трампом российский лидер полетит над нейтральными водами Черного моря, то его будут сопровождать самолеты ВКС. Если маршрут будет проходить над другими странами, условия полета будут зависеть от политических договоренностей, отметил эксперт.

«Что касается безопасности полета, то это решается в договоренностях с высшим политическим руководством стран, через воздушное пространство которых пролегает маршрут. Нет никаких сомнений в том, что над нейтральными водами Черного моря для самолета Владимира Путина будет организовано сопровождение боевыми самолетами Воздушно-космических сил России», — сказал Пантелеев.

Путин и Трамп планируют встретиться в Будапеште для переговоров по Украине. К такому решению лидеры государств пришли после телефонного разговора.