17:52, 17 октября 2025

ЕС предложил закупать у США оружие за счет российских активов

FT: ЕС предложил закупать у США оружие для Украины за счет активов России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Европейского союза (ЕС) предложили закупать у США оружие для Украины за счет кредита на 140 миллиардов евро, обеспеченного замороженными российскими активами. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

«Большая часть этого кредита будет использована на закупку оружия, а также на поддержку оборонной промышленности Украины и Европы», — пишет издание.

При этом европейские чиновники подчеркивают, что согласны закупать американское оружие для Украины только при условии, что Вашингтон продолжит «существенную дополнительную поддержку» Киева в конфликте.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на полученные им документы сообщил, что власти ЕС призовут к более оперативному использованию заблокированных российских активов на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа.

