Генерал Попов: ВСУ могут наступать в направлении Крыма, Запорожья и Краматорска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать наступление на трех направлениях. Их назвал генерал-майор Владимир Попов, его слова приводит aif.ru.

ВСУ, по его словам, могут начать наступление в направлении Крыма, чтобы отрезать его, — противник попытается перерезать перешеек возле Геническа, который соединяет полуостров с Херсонской областью. Кроме того, удар может быть направлен на Запорожскую область.

«Там не так активно идут наши наступательные действия. Это может спровоцировать [главнокомандующего ВСУ Александра ] Сырского ударить по южной части и здесь. Чем еще обусловлен этот выбор? Северо-восточнее находится покровское направление, Красноармейск. Там войска Сырского держатся до последнего», — сказал генерал.

Помимо этого, по словам Попова, наступление может начаться в направлении Славянско-Краматорской агломерации, а именно — в районе Дружковки, Славянска и Краматорска. На этом направлении, как уточнил генерал, продолжают хорошо работать линии коммуникации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинские военные намерены перейти в наступление. В Госдуме заявили, что новое наступление станет для ВСУ катастрофой.