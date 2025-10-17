Глава МИД Венгрии обсудил с Ушаковым подготовку встречи Путина и Трампа

Глава МИД Венгрии Сийярто обсудил с Ушаковым подготовку встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым, в ходе которого они обсудили подготовку встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава венгерского МИД написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Подготовка идет полным ходом, на связи главный советник президента России по внешней политике Юрий Ушаков», — сообщил Сийярто.

16 октября состоялся двухчасовой разговор Путина и Трампа. По словам главы Белого дома, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс».

Лидеры договорились провести личную встречу в Будапеште. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, она пройдет через две недели.