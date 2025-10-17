Мир
09:51, 17 октября 2025Мир

Глава МИД Венгрии рассказал о переговорах с Лавровым

Сийярто сообщил, что провел переговоры с Лавровым и заместителем Рубио
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и заместителем госсекретаря США Марко Рубио Кристофером Ландау для обсуждения подготовки саммита в Будапеште. Об этом он написал в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вчера поздно вечером я разговаривал по телефону с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и мы начали подготовку к саммиту», — рассказал глава венгерского МИД.

16 октября состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. По окончании беседы Трамп сообщил, что на следующей неделе пройдет встреча представителей России и США на уровне высокопоставленных советников, после чего в Будапеште встретятся сами лидеры двух стран.

