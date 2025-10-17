Комитет Госдумы одобрил поправку о выдаче отсрочки без личного присутствия призывника

Комитет Госдумы одобрил поправку о выдаче отсрочки без присутствия призывника

Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению поправку, согласно которой призывная комиссия сможет принимать решение о выдаче отсрочки, об освобождении от призыва или исполнения воинской обязанности без личного присутствия призывника. Такая норма содержится в поправках ко второму чтению проекта закона о круглогодичном призыве.

Согласно поправке, вынести решение комиссия по призыву сможет без его личной явки на заседание. Также она предлагает наделить военкоматы правом выдавать выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронной форме.

24 сентября Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве в армию, который внесли в нижнюю палату парламента еще в июле этого года. Документ предлагает проводить призывные мероприятия в течение 12 месяцев, что, по мнению его авторов, позволит распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва.

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов пояснял, что действующая система весеннего и осеннего призывов устарела и не отвечает требованиям цифровой эпохи, в том числе из-за необходимости каждые полгода издавать новые приказы, которые, «по сути, дублируют друг друга».