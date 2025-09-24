Россия
Госдума рассмотрела законопроект о круглогодичном призыве в армию

Госдума приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве в армию
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Globallookpress.com

Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве в армию. Это следует из информации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Законопроект внесли в нижнюю палату парламента 22 июля. Документ предлагает проводить призывные мероприятия в течение всех 12 месяцев, что, по мнению его авторов, позволит распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва.

Как пояснил глава комитета по обороне Андрей Картаполов, действующая система весеннего и осеннего призывов устарела и не отвечает требованиям цифровой эпохи, в том числе из-за необходимости каждые полгода издавать новые приказы, которые, «по сути, дублируют друг друга». Он также считает, что инициатива «идет навстречу призывникам».

В свою очередь, депутат Алексей Журавлев заявил, что круглогодичный призыв в армию позволит сократить число уклонистов. По его мнению, без разделения призывной кампании на осеннюю и весеннюю «бегать станут меньше, шансов убежать не будет».

