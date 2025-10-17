Конгрессвумен США призвала молиться после разговора Путина и Трампа

Конгрессвумен Луна призвала молиться за мир после разговора Путина и Трампа

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна в социальной сети X обратилась к соотечественникам, призвав их молиться за мир и президента Дональда Трампа после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

«Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и молитесь за президента, пока он руководит этим процессом», — написала Луна. Она добавила, что сейчас многие хотят, чтобы конфликт между Россией и Украиной продолжался, однако Трамп выступает против этого, стремясь к миру.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, которая планируется в Будапеште.