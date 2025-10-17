Актриса Кристен Стюарт с новым цветом волос попала в объективы папарацци

Американская актриса Кристен Стюарт с новым имиджем попала в объективы папарацци. Соответствующие кадры публикует InStyle.

35-летнюю звезду «Сумерек» заметили на съемках нового фильма французского режиссера Кантена Дюпье в Париже. Стюарт запечатлели в белых брюках, рубашке и красном бархатном пиджаке. Кроме того, на ней были кроссовки с красными и синими полосами.

На размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от светлых волос и перекрасила их в шоколадный цвет.

В сентябре сообщалось, что Стюарт дважды появилась в откровенном наряде на концерте британской рок-группы Oasis. В первый раз ее запечатлели в черном лонгсливе бренда Adidas и джинсовых мини-шортах.