Лишенный гражданства мэр Одессы обвинил жену главы ОВА в наличии российского паспорта

Труханов заявил, что у жены главы Одесской ОВА Кипера есть паспорт РФ

Лишенный гражданства Украины по указу президента Владимира Зеленского мэр Одессы Геннадий Труханов обвинил жену главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера в наличии российского паспорта. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, Ирина Кипер обновила российский паспорт в 2020 году и получила права. Чиновник также заявил, что супруга главы ОВА ведет бизнес в России и платит там налоги.

«Я не утверждаю, я просто прошу проверить так же тщательно, как меня проверяли», — добавил Труханов.

Олег Кипер прокомментировал обвинения, отметив, что его жена действительно имела российское гражданство, но отказалась от него 25 марта 2022 года, получив паспорт Украины.

Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы 14 октября. Причиной решения стало якобы наличие у Труханова российского паспорта.

Городской глава заявлял, что будет обжаловать решение президента. Он предположил, что петиция по лишению гражданства была подписана так быстро из-за желания неизвестных убрать его из политического пространства из неприязни.

