Macan сделал заявление о своей отправке в армию

Рэпер Macan заявил, что отправится проходить службу в армии 28 ноября

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, сообщил, что отправится проходить срочную службу в армии. Об этом артист заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Косолапов рассказал, что желтые СМИ выдумывали на ходу вбросы о том, что он уклоняется от срочной службы.

«Я никуда не собирался уезжать, не был ни в какой Испании, вообще никогда не скрывался. 28 ноября я ухожу служить в армию», — сообщил Macan.

15 октября в СМИ появились сообщения, что певец не явился на сборный пункт на Угрешской улице в Москве. Однако позже стало известно, что отец рэпера прокомментировал неявку сына в военкомат.