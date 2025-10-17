Культура
14:54, 17 октября 2025

Macan запретил фото и автографы с собой

Уходящий в армию рэпер Macan внес в свой райдер запрет на фото и автографы
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, обновил райдер накануне отправки на службу в армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артист добавил в свой список требований для потенциального организатора его частного выступления. В райдер Косолапова были внесены штрафы за фото с ним, просьбы об автографе или попытки поговорить. Macan требует страховой депозит в 500 тысяч рублей, который вернут при идеальной организации выступления.

Также артист обновил список авто, которые должны быть ему предоставлены. BMW седьмой серии или Mercedes S-класса с молчаливым водителем. Количество охранников тоже увеличилось, теперь необходимы двое у гримерки и шестеро у сцены. В самой гримерке — 15-летний виски Macallan, два кальяна крепостью 3–4, протеин, снюс, стики.

Отмечается, что нарушение хотя бы одного из пунктов влечет штраф 100 тысяч рублей, который оплачивает организатор. Или же отмена концерта без возврата предоплаты. Съемка выступления, фото, автографы и разговоры с артистом влекут штраф в размере один миллион рублей.

Ранее стало известно, что рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, поднял ценник на свои выступления накануне ухода на службу в армию.

