Экономика
11:33, 17 октября 2025Экономика

Усиление магнитных бурь в 2025 году объяснили

Физик Кузнецов: Солнечная активность достигла своего пика в 2025 году
Виктория Клабукова
СюжетМагнитные бури:

Фото: Tatoka / Shutterstock / Fotodom

Этот год отмечается особо мощными магнитными бурями. О причинах такой геомагнитной обстановки на Земле изданию NEWS.ru рассказал профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов.

Как поясняет ученый, на 2025 год как раз пришелся солнечный максимум — пик солнечной активности, которая имеет 11-летнюю периодичность. В такое время интенсивность магнитных бурь закономерно усиливается. В целом магнитные бури — явление регулярное, напоминает Кузнецов. Слабые могут возникать несколько раз за месяц, сильные же случаются несколько раз в год. Частота геомагнитных возмущений зависит от того, на каком этапе в рамках 11-летнего цикла мы находимся.

Солнечный ветер взаимодействует с магнитосферой нашей планеты двумя способами, уточняет физик. Одна часть энергии сжимает защитное поле со стороны Солнца, а другая вместе с плазмой попадает внутрь, собираясь в хвосте магнитосферы и раскачивая магнитное поле. Продолжительность первой фазы магнитной бури составляет от десяти минут до шести и более часов, в это время магнитное поле планеты резко усиливается. Главная фаза длится от трех до двадцати часов и представляет наибольшую опасность. В этот момент заряженные частицы по силовым линиям опускаются на полярные области, образуя полярные сияния и сильные электротоки в ионосфере. Восстанавливается магнитосфера Земли в течение следующих пяти суток.

Ранее от поверхности Солнца отделился один из крупнейших в этом году протуберанцев. Выброс плазмы прошел между орбитами Земли и Меркурия.

    Все новости