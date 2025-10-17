Россия
Мать проглотившего химию из детского набора мальчика раскрыла последствия спустя два года

Елена Торубарова
Фото: Inna Reznik / Shutterstock / Fotodom

Проглотивший два года назад химию из детского набора мальчик из Санкт-Петербурга до сих пор не поправился. Последствия химического отравления спустя несколько лет раскрыла мать ребенка, пишет 78.ru.

Сыну россиянки сейчас 4,5 года. В возрасте двух лет он выпил вещество из набора «Юный химик» и получил ожог пищевода — тогда его в том числе тошнило кровью. В тяжелом состоянии мальчика доставили в реанимацию.

По словам матери ребенка, спустя два года ситуация не изменилась. «Улучшений нет. Полного выздоровления не будет, динамика слабая. Вещество очень едкое», — отметила она.

Женщина рассказала о готовящемся иске в суд к компании, которая производит детские химические наборы. Предприятию уже была направлена досудебная претензия. Прокуратура, в свою очередь, продолжает расследование по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Бурятии двухлетняя девочка выпила содержимое пакета из-под сока и получила ожоги внутренних органов. Вместо фруктового напитка там оказалась техническая жидкость.

