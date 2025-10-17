Медведев назвал число поступивших на службу с начала года контрактников

Медведев: В ВС России с начала года прибыли 336 тысяч контрактников

В Вооруженные силы (ВС) России с начала года прибыли 336 тысяч человек. Об этом сообщил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Астрахань. Видео с его словами опубликовано на странице во «ВКонтакте».

«В общей сложности у нас прибыли в войсковые части 336 тысяч человек, которые заключили в этом году контракт», — сказал он.

Политик также добавил, что с начала 2025 года 28 тысяч добровольцев заключили контракт с Минобороны России.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл текущую обстановку в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, российские войска наступают по всем направлениям зоны ведения боевых действий.