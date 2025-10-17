Наука и техника
14:00, 17 октября 2025Наука и техника

Минобороны показало работу «пушистого» Т-72

Минобороны показало работу танка Т-72Б3 с защитой из расплетенных тросов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Минобороны России

Экипаж танка Т-72Б3 группировки российских войск «Запад» оснастил свою машину дополнительной защитой из расплетенных тросов. Работу «пушистой» машины показало Минобороны России.

Там отметили, что танкисты 20-й гвардейской общевойсковой армии уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы противника в зоне СВО. Бойцы вели огонь осколочно-фугасными снарядами по целям на дистанции более пяти километров.

Танк получил большой решетчатый «мангал», который прикрывает башню и корму корпуса Т-72. На решетчатых экранах закрепили пучки стальной проволоки от расплетенных тросов. Они могут сбить дрон с курса или вызвать его преждевременное срабатывание. Также свисающие тросы прикрывают просвет под кормой танка.

Помимо защитных экранов, танк оснастили системой радиоэлектронной борьбы, которая может глушить каналы управления дронами, и закрепленными на корпуса дымовыми шашками УДШ.

Ранее в октябре российские бойцы рассказали об установке антидроновых «дредов» на боевые машины десанта БМД-2. К «мангалу» машин приварили стальные тросы.

