12:14, 17 октября 2025Россия

Минобороны России раскрыло цели ответных ударов по Украине

Минобороны: ВС России нанесли семь групповых и один массированный удары
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли семь групповых и один массированный удары в ответ на атаки Украины по гражданским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесены массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Атаки были направлены на предприятия военно-промышленного комплекса, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также на склады с боеприпасами и места сборки и запуска беспилотников большой дальности.

Помимо того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

В ночь на пятницу, 17 октября, Вооруженные силы Украины выпустили по России свыше шести десятков беспилотников. По данным ведомства, попытки атаки были предприняты в период с 23:00 16 октября по московскому времени до 16 октября до 7:00 следующего дня.

