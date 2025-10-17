Россия
12:27, 17 октября 2025

Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Минобороны: Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море. Об этом сообщило Минобороны России.

Данных о направлении движения катеров и их возможных целях в военном ведомстве не привели.

Кроме того, в Минобороны отчитались об отражении воздушных атак, предпринятых противником на уходящей неделе. По информации пресс-службы министерства, было перехвачено, в частности, 18 снарядов РСЗО HIMARS, две ракеты «Нептун» и свыше 1300 беспилотников самолетного типа.

Кроме того, Минобороны сообщило о переходе под российский контроль двух населенных пунктов Харьковской области. Одним из них стало село Песчаное. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск «Запад».

Россия проводит специальную военную операцию для защиты населения Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Общее руководство объединенной группировкой войск в зоне СВО осуществляет начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

    Все новости