12:17, 17 октября 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

Минобороны сообщило о занятии Песчаного в Харьковской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России заняла населенный пункт Песчаное в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны.

Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Запад», отметили в военном ведомстве.

Также в сводке о событиях в зоне спецоперации упоминается о переходе под российский контроль двух населенных пунктов Днепропетровской области. Армия России вошла в этот регион после выхода на западную границу Донецкой народной республики на одном из участков. Вероятно, речь идет о формировании буферной зоны для защиты российского приграничья от ударов ВСУ.

Утром 17 октября Минобороны сообщило о сбитии 61 украинского беспилотника в небе над Россией. Больее половины летательных аппаратов — 32 штуки — перехватили над Крымом.

