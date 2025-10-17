Ценности
Модель OnlyFans нашла способ заработать одним мерзким действием

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: haritanita / Freepik

Модель OnlyFans Авалон Саф нашла способ заработать одним мерзким действием. Соответствующий материал публикует New York Post.

23-летняя манекенщица, работающая под псевдонимом Лана, рассказала, что продает видео, на которых пускает газы на камеру. По словам девушки, за один такой ролик она может получить 200 долларов (16 тысяч рублей).

«Никакого запаха — просто звук, который приносит деньги», — рассказала героиня материала.

В августе сообщалось, что мерзкие туалетные привычки жениха заставили женщину задуматься о разрыве помолвки. «Он нарочно встает, пока мы отдыхаем в постели, и громко и вонюче пукает, а затем выходит из спальни в туалет. Я неоднократно говорила ему, что меня это раздражает и чтобы он, по крайней мере, сдерживался, пока он не выйдет из комнаты. Он игнорирует это и продолжает так делать», — пожаловалась она.

    Обсудить
