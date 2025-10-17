Мощное землетрясение произошло в одной стране

На юге Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Мощное землетрясение произошло на юге Филиппин. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 17 октября, в 07:03 по местному времени (02:03 мск). Их магнитуда достигала 6,1 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в шести километрах от муниципалитета Дапа в провинции Суригао-дель-Норте. Очаг залегал на глубине 69 километров. О пострадавших и разрушениях ничего не известно. Угрозу цунами в стране не объявляли.

Ранее стало известно о мощном землетрясении в Тихом океане. Подземные толчки зафиксировали недалеко от Камчатки, их магнитуда достигала 5,6. Эпицентр явления находился в 101 километре к востоку от Петропавловска-Камчатского. Жители города ощутили подземные толчки в 4 балла, уточнили в МЧС.