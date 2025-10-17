Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:50, 17 октября 2025Бывший СССР

На Украине пожаловались на новую тактику российских ударов

Укрэнерго: ВС России изменили тактику атак на энергосистему
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал «Новини.LIVE»

Вооруженные силы Российской Федерации изменили тактику атак на энергосистему Украины. На это пожаловался глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

«Если раньше это были сотни ракет, которые одновременно били по энергетике, то сейчас россияне действуют точечно — уничтожают подстанции "Укрэнерго", операторов систем распределения и тепловые электроцентрали», — заявил Зайченко.

По его словам, подобная тактика была применена и в течение последних ночных и дневных ударов по украинской энергетике.

Ранее стало известно, что Украина большую часть зимы может провести без энергетики. Как рассказал представитель одной из украинских госэнергокомпаний, возможен сценарий, при котором электричество будет поставляться по два часа, после чего будет четырехчасовой перерыв.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на российском химическом заводе. Там производят взрывчатые вещества и утилизируют оружие

    Украинская делегация захотела убедить Трампа передать Tomahawk одним способом

    Политик умер в прямом эфире

    Раскрыто число пострадавших при мощном взрыве на российском химическом заводе

    Путин обратился к Симоньян со словами «ты справишься»

    В зоне СВО заметили УАЗ с «Максимами»

    На Украине подтвердили удар новым типом авиабомбы по Николаеву

    Раскрыт план Трампа по Tomahawk для Украины

    Названа предварительная причина мощного взрыва на российском химическом заводе

    Белый дом заявил о возможном участии Зеленского в переговорах Трампа и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости