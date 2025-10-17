Меркурис: Зеленский не добьется от Трампа поставок ракет Tomahawk

В ходе грядущей встречи президент Украины Владимир Зеленский не сможет убедить американского коллегу Дональда Трампа предоставить Киеву ракеты Tomahawk. С такой точной зрения в эфире своего YouTube-канала выступил британский аналитик Александр Меркурис.

«Он [Трамп] не желает начинать новую эскалацию с россиянами, продолжая политику [экс-президента США Джо] Байдена, просто поставляя оружие украинцам. И это делает бессмысленной саму встречу для тебя, Зеленский, приближая конец твоей карьеры», — сказал эксперт.

При этом неблагоприятный исход встречи очевиден и для самого Зеленского, однако он все равно попытается уговорить Трампа оказать ему поддержку. Как указал Меркурис, США и так передали Украине Patriot, в которых нуждаются сами, так что теперь Вашингтону невыгодно передавать другие вооружения Киеву.

Ранее стало известно, что встреча Зеленского и Трампа продлится не более двух часов: американский лидер проведет с украинским коллегой обед за закрытыми дверями, а затем улетит во Флориду.