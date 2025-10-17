Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:21, 17 октября 2025Мир

На Западе назвали бессмысленной предстоящую встречу Зеленского и Трампа

Меркурис: Зеленский не добьется от Трампа поставок ракет Tomahawk
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

В ходе грядущей встречи президент Украины Владимир Зеленский не сможет убедить американского коллегу Дональда Трампа предоставить Киеву ракеты Tomahawk. С такой точной зрения в эфире своего YouTube-канала выступил британский аналитик Александр Меркурис.

«Он [Трамп] не желает начинать новую эскалацию с россиянами, продолжая политику [экс-президента США Джо] Байдена, просто поставляя оружие украинцам. И это делает бессмысленной саму встречу для тебя, Зеленский, приближая конец твоей карьеры», — сказал эксперт.

При этом неблагоприятный исход встречи очевиден и для самого Зеленского, однако он все равно попытается уговорить Трампа оказать ему поддержку. Как указал Меркурис, США и так передали Украине Patriot, в которых нуждаются сами, так что теперь Вашингтону невыгодно передавать другие вооружения Киеву.

Ранее стало известно, что встреча Зеленского и Трампа продлится не более двух часов: американский лидер проведет с украинским коллегой обед за закрытыми дверями, а затем улетит во Флориду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп провели переговоры и договорились встретиться. Как на это отреагировал Зеленский?

    Россиянка описала поездку в Китай фразой «за неделю похудела на пять килограммов»

    Экзотический фрукт оказался щитом от возрастной потери зрения

    Россияне назвали наиболее предпочтительные варианты для трат 1 миллиона рублей

    Кишечник подвел спортсмена прямо посреди марафона

    Импортное пиво обогнало российское по темпам роста цен

    Появились кадры из атакованного ракетами Сочи

    Помощь боевикам в Сирии обернулась для россиянина арестом

    Российский штурмовик вынес на руках собаку из разрушенного дома в Курской области

    Суд арестовал имущество отправленного в СИЗО бывшего замглавы Тамбовской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости