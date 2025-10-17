Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:41, 17 октября 2025Мир

На Западе назвали причину скорого завершения конфликта на Украине

Политик Мема: Встреча Путина и Трампа говорит о завершении конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа говорит о скором завершении конфликта на Украине. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Шоу для поджигателей войны скоро закончится...», — написал финский политик, комментируя готовность глав государств встретится в Будапеште.

Ранее Трамп и Путин созвонились. По словам американского президента, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс».

17 октября Трамп и президент Украины Владимир Зеленский планируют провести личную встречу в Вашингтоне, так как хотели обсудить деликатные вопросы, о которых не могли поговорить по телефону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

    Москвичам пообещали всплеск тепла

    Стало известно о планах российских военных применять рыболовный инвентарь против ВСУ

    Жесткое задержание заказчика двух российских пасторов попало на видео

    Власти Черногории решили бороться с «российским влиянием» с помощью виз

    В США назвали идеальным одно решение Путина

    Россиянин забил насмерть родную сестру и ее мужа молотком и скрылся

    Пригожин пожелал сомневающимся в победе Валерии на «Грэмми» кусать свои локти

    США заявили о резком падении экспорта российской нефти

    В США представили «дешевую» крылатую ракету «Рагнарек»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости