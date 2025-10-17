На Западе назвали причину скорого завершения конфликта на Украине

Политик Мема: Встреча Путина и Трампа говорит о завершении конфликта на Украине

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа говорит о скором завершении конфликта на Украине. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Шоу для поджигателей войны скоро закончится...», — написал финский политик, комментируя готовность глав государств встретится в Будапеште.

Ранее Трамп и Путин созвонились. По словам американского президента, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс».

17 октября Трамп и президент Украины Владимир Зеленский планируют провести личную встречу в Вашингтоне, так как хотели обсудить деликатные вопросы, о которых не могли поговорить по телефону.