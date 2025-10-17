Мир
10:27, 17 октября 2025

На Западе раскритиковали обращение Мерца к Путину

Финский политик Мема раскритиковал обращение Мерца к Путину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет привести Европу к гибели. Об этом заявил финский политик, член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«"Мы будем сражаться" — это слова еще одного психопата, который хочет привести Европу к гибели. Надеюсь, вы понимаете всю серьезность этих слов», — написал он.

Так он прокомментировал обращение Мерца к президенту России Владимиру Путину, в котором он заявил о готовности Европы «сопротивляться» и предпринять решительные действия против Москвы.

Ранее сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла предложил Мерцу перестать бездоказательно винить во всех проблемах Москву и выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной.

