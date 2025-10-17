Мир
11:16, 17 октября 2025Мир

На Западе рассказали о бесполезных «украинских фетишах»

Профессор Фишер: Taurus и Tomahawk бесполезные «украинские фетиши»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Западные ракеты дальнего действия Taurus и Tomahawk стали своего рода «украинскими фетишами» в конфликте с Россией, но это оружие не гарантирует коренного изменения на поле боевых действий. Об этом телеканалу ARD заявил профессор международных отношений и геополитики Кельнского университета Клеменс Фишер.

«Во-первых, Taurus — не новая система, и Tomahawk тоже около 40 лет на вооружении. Это значит, что у русских было достаточно времени, чтобы адаптироваться к этим боеприпасам. Во-вторых, их просто нет в таком количестве, которое может изменить ситуацию», — отметил аналитик.

Фишер объяснил бесполезность систем ограниченностью их применения. По его словам, американских Tomahawk в свободном доступе есть «максимум три-четыре десятка», и они морского базирования. «Это совсем не поможет Украине. Сначала нужно обустроить стартовые площадки для пусков — а их тоже в свободном доступе четыре или пять», — добавил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным они обсуждали поставки ракет Tomahawk Киеву, и президенту РФ не понравилась эта идея. На вопрос журналиста о том, пытался ли Путин отговорить его от продажи ракет Украине, глава Белого дома ответил утвердительно.

