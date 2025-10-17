На Западе заявили об истерике у европейских лидеров

Христофору: Разговор Трампа и Путина стал провалом для антироссийских сил

Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, в ходе которого они договорились о встрече, стал провалом для европейских лидеров и главы Украины Владимира Зеленского. На это указал кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X.

«Урсула, Каллас, Мерц, Макрон, Стармер, Туск, Рютте, Стубб и, конечно же, Зеленский в этот самый момент бьются в настоящей истерике», — считает Христофору.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 16 октября. После него глава Белого дома анонсировал личную встречу с российским коллегой. Предположительно, она состоится в Будапеште.