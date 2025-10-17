Мир
Нарышкин раскрыл позицию России по Афганистану

Нарышкин: Афганистан должен быть независимым государством без военных баз
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде раскрыл позицию Москвы по Афганистану. Он заявил, что эта страна должна быть независимой и не иметь военных баз, сообщает ТАСС.

«Позиция Российской Федерации состоит в том, чтобы Афганистан оставался независимым государством без военных баз на территории этой страны», — подчеркнул глава ведомства.

Российская сторона считает, что для поддержания добрых отношений с афганской «необходим открытый и равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество», отметил руководитель СВР. «Планы организации взаимовыгодного экономического сотрудничества сейчас формируются», — уточнил он.

Ранее Нарышкин заявил, что западные страны хотят спровоцировать в Содружестве Независимых государств (СНГ) процессы дезинтеграции.

