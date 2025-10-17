Мир
09:37, 17 октября 2025

В СВР раскрыли попытки Запада дестабилизировать СНГ

Нарышкин: Запад хочет спровоцировать в СНГ процессы дезинтеграции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Страны Запада хотят спровоцировать в Содружестве Независимых государств (СНГ) процессы дезинтеграции. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«В последнее время мы наблюдаем тенденцию попыток ряда западных стран, прежде всего европейских, спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ», — заявил глава СВР.

По словам Нарышкина, западные государства стремятся сдержать развитие Содружества независимых государств как самостоятельного независимого центра сил. Директор СВР подчеркнул, что европейская "партия войны" не хочет установления прочного и справедливого мира на континенте.

Ранее Нарышкин заявил, что Россия расценит возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине как враждебный шаг со стороны США и стран Запада.

    Все новости