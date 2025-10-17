Россия
Украинский дрон прилетел к позициям ахматовцев и стал служить России

Бойцы спецназа «Ахмат» решили не уничтожать атаковавший их позицию БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бойцы «батальона Вахи» спецназа «Ахмат» не стали уничтожать прилетевший к их позиции и попытавшийся атаковать укрепления беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) — они поймали его благодаря защищавшей позиции сети. Об этом сообщается в Telegram-канале подразделения.

Как рассказали ахматовцы, после того, как дрон запутался в сетке, бойцы аккуратно вытащили его и решили использовать против противника. В итоге БПЛА стал служить интересам России.

«Дрон камикадзе ждет перепрошивки, после которой вернется к своим бывшим хозяевам — но уже с нашим "приветом" и с их координатами», — сообщили военные.

Ранее ахматовец показал «трофей с трупа» из зоны специальной военной операции.

